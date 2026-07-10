В Казани открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину

Мемориальная доска установлена на здании Казанского кооперативного института. Фото: rus.coop

В Казани открыли мемориальную доску бывшему руководителю Татпотребсоюза Рафгату Сафиуллину, который возглавлял систему потребкооперации республики с 1970 по 1992 год и заложил основы высшего кооперативного образования в ТАССР.

На церемонии выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, отметив вклад Сафиуллина в развитие потребкооперации и его роль как наставника. Минниханов подчеркнул важность системы потребкооперации для сельского населения.

Открытие доски состоялось в рамках Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли», приуроченного к 195-летию потребительской кооперации России и 110-летию потребкооперации региона. Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил важность уважения к ветеранам отрасли.

Мемориальная доска установлена на здании Казанского кооперативного института - филиала Российского университета кооперации, где в 1987 году по инициативе Сафиуллина открылся филиал Московского кооперативного института.

Напомним, в Казани создано новое пространство студотрядов Татарстана «СО.Здание». Учреждение объединяет коворкинг, выставочно-информационный комплекс и профориентационный центр.

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