В Куйбышевском водохранилище из-за дождей повысился уровень воды

Предложено не допускать подъема воды до 53,3 метра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за дождевых паводков уровень воды в Куйбышевском водохранилище превысил норму. В связи с этим 9 по 20 июля увеличат сбросные расходы. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

На заседании Межведомственной рабочей группы в Росводресурсах регион представлял министр экологии Азат Зиганшин. На 9 июля уровень воды в водохранилище в районе Казани составил 53,19 метра, что выше нормального уровня из-за дождей. Высокий уровень воды вызвал разрушение берегов и подмыв дорог, на что жаловались местные жители.

Зиганшин предложил не допускать подъема воды до 53,3 метра. Росводресурсы согласовали увеличение сбросных расходов с 6 000 до 8 500 кубических метров в секунду. Минэкологии республики поддержало эти меры на период с 11 июля по 10 августа.

Напомним, в Татарстане в рамках «Чистого воздуха» проверено более 1 600 автомобилей. В 21 случае были зафиксированы превышения допустимых норм загрязняющих веществ в выбросах.

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