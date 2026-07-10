АН РТ подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Дрон-Безопасность»

Соглашение было подписано на Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026». Фото: АН Татарстана

На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026» Академия наук Татарстана подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Дрон-Безопасность». Это партнерство направлено на развитие и внедрение передовых технологий в области беспилотных летательных аппаратов.

Церемония подписания прошла с участием президента Академии наук РТ Рифката Минниханова и председателя правления Ассоциации «Дрон-Безопасность» Рамиля Рахматуллина.

Ассоциация «Дрон-Безопасность» объединяет специалистов в области разработки, эксплуатации и защиты от угроз, связанных с использованием дронов. Цель партнерства с Академией наук Татарстана - создание инновационных решений для обеспечения безопасности и эффективности применения беспилотных технологий.

Напомним, в Казани презентовали дроны будущего. Столица Татарстана проводит выставку «Дрон Экспо 2026».

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