В Казани на «Дрон Экспо» презентовали системы защиты от атак БПЛА

В регионе выстраивают многоуровневую систему защиты. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Для защиты промышленных объектов, логистических комплексов, аэропортов и массовых мероприятий применяются стационарные и передвижные технические средства против микро- и средних/тяжелых БПЛА. Проводятся испытания на реальных мишенях.

В 2024 году Татарстан пережил первую атаку беспилотников на промышленный узел Закамска, что вызвало необходимость создания системы защиты. Глава региона Рустам Минниханов отметил, что каждый муниципалитет должен решать проблему самостоятельно. В регионе выстраивают многоуровневую систему защиты, включающую технические средства, РЭБ, мобильные группы и резервистов.

На днях в ночь на 8 июля 2026 года Нижнекамск подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.