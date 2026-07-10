В татарстанских лагерях стоимость поста охраны составляет 230 рублей в час

Количество объектов и график работы охранников будут определять местные власти. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров Татарстана утвердил новые нормативы по обеспечению антитеррористической безопасности в детских лагерях. Согласно документу, стоимость одного поста охраны составляет 230 рублей в час. Эти нормы распространяются на учреждения всех категорий опасности при круглосуточной охране. В каждом лагере должен быть минимум один пост охраны.

Количество объектов и график работы охранников будут определять местные власти, учитывая дополнительные ресурсы. При наличии финансирования норматив может быть пересмотрен в большую сторону. Муниципалитетам рекомендуется учитывать утвержденную стоимость при проведении тендеров на охранные услуги.

Также стоит отметить, что на модернизацию систем контроля доступа в четырех школах Казани планируется выделить более 1,6 миллиона рублей. Средства получат школа №69 в Приволжском районе, лицей №78 «Фарватер», гимназия №94 и Русско-татарская школа №129.

Напомним, татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби. Прием заявок будет идти до 20 июля.

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