В Татарстане начали оздоравливать реку Мелекеску

Общая протяженность очищенных участков составит более семи километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в десяти регионах России пройдут работы по очистке водоемов. Специалисты уже начали оздоравливать реку Мелекеску в Татарстане, реку Амбарную в Красноярском крае, а также реку Колпи во Владимирской области.

В список также входят озеро Селигер в Тверской области и водоемы в заповеднике «Царское Село» в Санкт-Петербурге, включая Лебяжьи и Верхние пруды, а также Продольный пруд.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что в 2026 году будут завершены работы в Владимирской области на участке реки Колпи и в Тамбовской области на участке русла реки Цны. Общая протяженность очищенных участков составит более семи километров.

Напомним, в 2026 году вывоз мусора из двух районов Казани обойдется в 867 млн рублей. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.