В Рыбно-Слободском и Бавлинском районах изымут землю для строительства моста

В 2026 году на строительство и ремонт дорог в Татарстане выделят 46,6 миллиарда рублей — на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Татарстана изымут более 5,1 тысячи квадратных метров земли в Рыбно-Слободском и Бавлинском районах. Участки нужны для реконструкции моста через реку Ошняк и строительства обхода Бавлов. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В Рыбно-Слободском районе у двух частных владельцев изымут 4,86 тысячи квадратных метров на дороге Казань — Оренбург — Рыбная Слобода. Здесь реконструируют автомобильный мост через Ошняк. В Бавлинском районе у «Татнефти» заберут 250 квадратов для строительства региональной трассы — обхода Бавлов.

Ранее, в марте, сообщалось об изъятии у «Татнефти» 2 тысяч квадратных метров для этого же проекта. Новый участок дороги протяжённостью более трёх километров финансируется из республиканского бюджета. Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Стоимость строительства превышает 303 миллиона рублей. Объект планируют сдать до ноября 2027 года.

Напомним, в 2026 году на строительство и ремонт дорог в Татарстане выделят 46,6 миллиарда рублей — на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Из них 12,5 миллиарда поступит из федерального бюджета, остальное — из республиканского. На дороги общего пользования направят 16 миллиардов, ещё 15,4 миллиарда — на приведение в порядок дорог и искусственных сооружений.

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