Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 17:17

В Казани активизировались мошенники, представляясь сотрудниками администрации

Они сообщают о якобы полагающихся пенсионерам денежных выплатах или наградах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Горожанам напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию незнакомцам.

Горожанам напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию незнакомцам.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани активизировались мошенники, которые звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками городской администрации. Они сообщают о якобы полагающихся пенсионерам денежных выплатах или наградах и под предлогом оформления документов пытаются получить конфиденциальную информацию, такую как паспортные данные и номер СНИЛС.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что мэрия города и районные администрации никогда не запрашивают подобные сведения по телефону. Процедура вручения государственных и муниципальных наград строго регламентирована и не предполагает экстренного сбора персональных данных.

Горожанам напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию незнакомцам. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.