В Казани активизировались мошенники, представляясь сотрудниками администрации

Горожанам напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию незнакомцам. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани активизировались мошенники, которые звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками городской администрации. Они сообщают о якобы полагающихся пенсионерам денежных выплатах или наградах и под предлогом оформления документов пытаются получить конфиденциальную информацию, такую как паспортные данные и номер СНИЛС.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что мэрия города и районные администрации никогда не запрашивают подобные сведения по телефону. Процедура вручения государственных и муниципальных наград строго регламентирована и не предполагает экстренного сбора персональных данных.

Горожанам напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию незнакомцам. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию.

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