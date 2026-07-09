В Альметьевске при пожаре спасли двух детей

Предварительная причина возгорания - поджог. Фото: МЧС Татарстана

В 13:53 в дежурную службу Главного управления по системе «Глонасс 112» поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Белоглазова в Альметьевске. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, сообщает МЧС Татарстана.

Оказалось, что в подъезде пятиэтажки на первом этаже горят старые вещи на площади 1,5 квадратных метра. Из-за дыма подъезд был полностью охвачен. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей одного ребенка вывели по лестнице, надев на него маску спасаемого. Второго несовершеннолетнего спасли с балкона второго этажа с помощью трехколенной лестницы.

Еще трое человек покинули здание самостоятельно. Предварительная причина возгорания - поджог.

Напомним, водитель в Казани решил обогнать трамвай и устроил скандал на путях. Произошедшее попало на видео.

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