Ограничения будут вводиться поэтапно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Казани с 16 июля по 16 августа частично перекроют движение по улице Портовой из-за прокладки канализационной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут вводиться поэтапно. С 16 по 26 июля сузят проезд в районе дома №11. С 27 июля по 8 августа изменения коснутся участка между домами №11 и №9. На последнем этапе, с 8 по 16 августа, ограничения затронут территорию у домов №9 и №7 на улице Девятаева. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные знаки.

Напомним, в Казани из-за ночного забега изменят маршруты автобусов и троллейбусов. Это произойдет вечером 11 июля.

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