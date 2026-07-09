В аэропорту Казани оштрафовали компанию за нарушение санитарных норм

По требованию прокуратуры все просроченные товары были изъяты и утилизированы. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Татарская транспортная прокуратура провела проверку в аэропорту Казани и выявила серьезные нарушения санитарных норм в одной из точек общественного питания. В ходе проверки выяснилось, что в продаже находились продукты с истекшим сроком годности, что могло создать угрозу для здоровья пассажиров и сотрудников аэропорта, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По требованию прокуратуры все просроченные товары были изъяты и утилизированы. Руководству компании было вынесено представление с требованием усилить контроль за соблюдением санитарных норм и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Арбитражный суд республики, рассмотрев материалы проверки, оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей по статье 14.43 КоАП России за нарушение требований технических регламентов.

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