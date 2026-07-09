Правительственная комиссия Татарстана по БДД обнародовала антирейтинг компаний

Лидером антирейтинга стала компания «Лаборатория РТХ», чьи водители допустили 500 нарушений ПДД. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Правительственная комиссия Татарстана по безопасности дорожного движения обнародовала антирейтинг компаний, чьи водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. Этот список направлен на повышение внимания руководителей предприятий к вопросам безопасности на дорогах.

Лидером антирейтинга стала компания «Лаборатория РТХ», чьи водители допустили 500 нарушений ПДД. На втором месте оказалось предприятие «Строй Снаб Альянс» с 492 ошибками. Третье место заняла компания «Райз» из Набережных Челнов с 359 нарушениями.

В пятерку также вошли «ПСО Казань» с 317 нарушениями и «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» из Альметьевска, где водители допустили 316 нарушений. В десятку вошли «ИТЦ ТКС Поволжье» (315 нарушений), «АВП Групп» (307 нарушений), а также челнинские компании «Детали машин» (305 нарушений) и «Стройстиль» (301 нарушение). Замыкает топ-10 казанская компания ПК Профснаб с 295 нарушениями. Всего десятью компаниями-лидерами было допущено более три 500 нарушений.

Комиссия настоятельно рекомендовала руководителям организаций усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения среди сотрудников и регулярно проводить инструктажи по безопасности. Пренебрежение правилами не только влечет за собой административную ответственность, но и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

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