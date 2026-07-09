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НовостиОбщество9 июля 2026 15:28

Правительственная комиссия Татарстана по БДД обнародовала антирейтинг компаний

Речь о водителях, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Лидером антирейтинга стала компания «Лаборатория РТХ», чьи водители допустили 500 нарушений ПДД.

Лидером антирейтинга стала компания «Лаборатория РТХ», чьи водители допустили 500 нарушений ПДД.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Правительственная комиссия Татарстана по безопасности дорожного движения обнародовала антирейтинг компаний, чьи водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. Этот список направлен на повышение внимания руководителей предприятий к вопросам безопасности на дорогах.

Лидером антирейтинга стала компания «Лаборатория РТХ», чьи водители допустили 500 нарушений ПДД. На втором месте оказалось предприятие «Строй Снаб Альянс» с 492 ошибками. Третье место заняла компания «Райз» из Набережных Челнов с 359 нарушениями.

В пятерку также вошли «ПСО Казань» с 317 нарушениями и «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» из Альметьевска, где водители допустили 316 нарушений. В десятку вошли «ИТЦ ТКС Поволжье» (315 нарушений), «АВП Групп» (307 нарушений), а также челнинские компании «Детали машин» (305 нарушений) и «Стройстиль» (301 нарушение). Замыкает топ-10 казанская компания ПК Профснаб с 295 нарушениями. Всего десятью компаниями-лидерами было допущено более три 500 нарушений.

Комиссия настоятельно рекомендовала руководителям организаций усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения среди сотрудников и регулярно проводить инструктажи по безопасности. Пренебрежение правилами не только влечет за собой административную ответственность, но и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

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