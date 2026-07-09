Комплекс подготовлен к летнему сезону. Фото: mincult.tatarstan.ru

На территории культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярском музее-заповеднике презентовали площадку «Кочевье». Это часть проекта тематического парка «Великий Биляр», который станет важной точкой культурно-познавательного туризма.

Ключевым элементом стала самая большая в России передвижная платформа для юрты, которая станет архитектурной доминантой. Всего установят четыре юрты кыргызского типа стоимостью 40 тысяч долларов. Организаторы планируют проводить экскурсии и добавить активности.

Проект реализован при поддержке Алексеевского района, Минкультуры Татарстана, Института развития городов и мецената Алексея Дмитрошкина, который является автором идеи. Комплекс подготовлен к летнему сезону.

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