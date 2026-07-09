Казань заняла 4 место в России по сложности накопления первоначального взноса

В Казани высокая стоимость жилья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Казань заняла четвертое место в России по сложности накопления первоначального взноса на ипотеку. Для этого жителям города необходимо отложить сумму, эквивалентную 18 средним зарплатам, что связано с высокой стоимостью жилья, которая не компенсируется даже высокими доходами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «Циана».

Однако, несмотря на это, столица Татарстана также вошла в список городов, где срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке сократился. По сравнению с 2022 годом, жителям Казани теперь нужно отложить на пять зарплат меньше для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Это позволило столице Татарстана занять третье место в данном рейтинге.

Эксперты объясняют этот феномен увеличением доходов населения, но отмечают, что высокая ключевая ставка по-прежнему остается препятствием для доступности ипотеки.

Напомним, в Казани на рынке новостроек наблюдается снижение стоимости «квадрата». Этот показатель за первую половину 2026 года уменьшился на 1,5%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.