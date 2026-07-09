Житель Набережных Челнов лишился почти 2 млн рублей при покупке авто в интернете

В обещанный срок машину покупатель так и не получил, а «продавцы» перестали выходить на связь. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах 54-летний менеджер коммерческой организации стал жертвой мошенников. Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.

Потерпевший решил купить автомобиль через интернет-салон. В одном из мессенджеров он около двух недель общался с продавцами. Те убедили его внести предоплату, причём не один раз, а трижды. В итоге челнинец перевёл мошенникам 1 850 000 рублей.

В обещанный срок машину он так и не получил, а «продавцы» перестали выходить на связь. По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

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