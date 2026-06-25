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НовостиОбщество25 июня 2026 12:45

На берегу Казанки у Кировской дамбы построят две гостиницы

Они будут входить в состав курорта Tatar Su
Кристина ЛИНК
Новый курорт уже посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса РТ

Новый курорт уже посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса РТ

На прибрежной территории у Кировской дамбы в Казани появятся две гостиницы. Разрешения на строительство выдал исполком столицы Татарстана.

Трёхэтажный отель на 150 номеров станет частью масштабного курортного комплекса Tatar Su, расположенного на берегу Казанки между Кремлём и Кировской дамбой. Общий объём инвестиций в проект превышает 4,1 миллиарда рублей.

Второй объект — бутик-отель вдоль Кировской дамбы — также получил положительное заключение экспертизы. В рамках развития территории возведут и два ресторана.

Комплекс Tatar Su открылся в начале июня. Новый курорт уже посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

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