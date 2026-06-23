Муниципалитеты РТ получили 49 млрд рублей трансфертов из бюджета республики

Такая поддержка должна помочь местным исполкомам решать социальные и инфраструктурные задачи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках закона о бюджете Татарстана на 2026 год и плановый период 2027-2028 муниципальным образованиям предусмотрены межбюджетные трансферты. На сегодня их общая сумма уже достигла 49 миллиардов рублей.

Большая часть средств распределена в виде субвенций — 27,8 миллиарда рублей. Еще 18,3 миллиарда направлены в форме субсидий, следует из данных, опубликованных пресс-службой Минфина Татарстана. Такая финансовая поддержка позволяет муниципалитетам оперативно решать социальные и инфраструктурные задачи.

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