Пушкинская карта поможет школьникам Татарстана в профориентации

Казанские музеи и театры создают максимально гибкие культурные программы, чтобы как можно больше школьников и студентов со всего Татарстана смогли посетить их по программе «Пушкинская карта». Кроме этого, разрабатываются экскурсионные маршруты, которые помогут детям и подросткам определиться с будущей профессией. Об этом рассказали журналистам на прошедшей пресс-конференции во вторник.

«Программы гибкие: что-то меняется, добавляется или убирается. Мы стараемся слышать наших посетителей, наших гостей. Если есть особый интерес, то переформатируем программы. Всегда открыты к совместным проектам», – подчеркнул директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Приезжать к школьникам с экспозициями и театрализованными представлениями представители музеев также готовы.

«Мы одни из первых начали это внедрять. Если школы не приезжали к нам, мы выезжали в школы с интерактивными программами и театрализованными представлениями», – сообщила заместитель генерального директора по культурно-образовательной деятельности Национального музея Республики Татарстан Зарина Сафина.

По словам Ильнура Рахимова, определенную роль в таком развитии сыграла именно программа Пушкинская карта.

«Хотя музеи очень консервативны, даже они вынуждены реагировать на спрос. Происходит взаимопроникновение: каждый музей становится немного театральной площадкой и немного кинотеатром, а театральные учреждения становятся немного музеями. Все вынуждены меняться, чтобы дети и подростки к нам приходили», – пояснил он.

Существующие экскурсионные программы не только знакомят с историей родного края, но и максимально адаптированы под школьные программы.

В рамках реализации программы «Пушкинская карта» представители нацмузея готовят профориентационные программы, которые позволят познакомиться с предприятиями Казани и особенностями профессий.

Для удобства держателей карты, по словам начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Татарстана Айгуль Софийской, запущены акции «Приведи родителей в музей». Она позволяет посещать мероприятия всей семьей по льготной цене. Также действует акция «10+1», которая подразумевает что с десятью учениками один взрослый сопровождающий может пройти бесплатно.

К слову, в 2026 году Республика Татарстан является лидером по выпуску Пушкинских карт. По словам управляющего директора РОО «Банк ВТБ в Татарстане» Галины Фоминых (банк ВТБ с начала 2026 года является банком-оператором программы «Пушкинская карта») с января в регионе выпущено 249 тысяч новых карт, а участниками программы стали 69% населения республики в возрасте 14-22 года.