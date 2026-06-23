В Татарстане только треть средств Пушкинской карты тратят на билеты в кино

Татарстанские школьники и студенты, вопреки общественному мнению, при помощи Пушкинской карты предпочитают посещать театры и музеи, а не кинотеатры. При этом регион на сегодняшний день в числе лидеров по популярности программы. Об этом журналистам заявили представители министерства культуры Татарстана и ВТБ - банка-оператора программы «Пушкинская карта».

В Республике Татарстан зарегистрировано 403 тысячи молодых людей, которые являются активными пользователями Пушкинской карты. По состоянию на первое мая в рейтинге по количеству выпустивших карту Татарстан занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, – отметила на пресс-конференции начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Татарстана Айгуль Софийская.

Для сравнения, в Москве зарегистрировано свыше 1 миллиона пользователей карты, в Санкт-Петербурге – 655 тысяч, а в Краснодарском крае – 441 тысяча человек.

По доле участников республика также находится в лидерах – второе место после Санкт-Петербурга, – дополнила статистику Софийская.

Подавляющее большинство пользователей картой – это подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

Пик активности приходится на возраст 15-16 лет. Это говорит о том, что у подростков уже сознательное отношение к искусству. Они посещают не только массовые мероприятия, но и сложные постановки, выставки и кинопоказы. Программа успешно работает как инструмент социализации и самоидентификации подростков, – отметила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

В 2026 году участники Пушкинской карты потратили на культурные мероприятия свыше 229 млн. рублей. В среднем каждый пользователь карты в течение года посещает два-три события. Чаще всего подростки посещают дворцы культуры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и концертные площадки.

На долю кинотеатров приходится лишь треть покупок картой, все остальное – билеты в театры и музеи, – отметила управляющий директор РОО «Банк ВТБ в Татарстане» Галина Фоминых.

Напомним, ВТБ с января 2026 года является банком-оператором программы «Пушкинская карта».