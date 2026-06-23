В Казани впервые прошел всероссийский форум «НОВАМЕД»

В столице Татарстана специалисты обсуждали особенности регистрации медизделий, их маркировку и контроль за их оборотом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани состоялся VI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий НОВАМЕД» (22–23 июня). Мероприятие, ранее проводившееся только в Москве, столица Татарстана приняла впервые.

В программе форумы значились обсуждения по вопросам от особенностей регистрации медизделий до внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение. Обсуждали также маркировку, контроль оборота и мониторинг безопасности.

«Форум важен для всей системы здравоохранения России. Он создает условия для диалога между регуляторами, производителями, врачами и наукой», - дал оценку форуму на его открытии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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