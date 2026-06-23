Казанский вертолетный завод проиграл суд на 33 млн рублей

Решение о взыскании денег уже вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск петербургской компании ООО «Линдэйли» к Казанскому вертолетному заводу (КВЗ). Предприятие задолжало за аренду более 33 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, КВЗ не платил по счетам с июля по октябрь 2025 года. Решение суда о взыскании завода указанной суммы уже вступило в законную силу.

Из открытых источников известно, что «Линдэйли» специализируется на аренде, в том числе, спецодежды.

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