В селе Куюки в Татарстане крестным ходом отметят обретение иконы святого Николая

Священнослужители вместе с паломниками отправятся в крестный ход к живописному берегу реки Куюковки, где была обретена икона. Фото: официальный сайт Татарстанской митрополии

23 июня в селе Куюки состоится торжественный крестный ход, приуроченный к 129-й годовщине явления медной иконы святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Историческое чудо, произошедшее здесь в далеком 1897 году, дало мощный импульс к возведению величественного Никольского храма. Сегодня святыня и местная религиозная жизнь переживают период активного и радостного возрождения.

Праздничные мероприятия начнутся в 8:00 с божественной литургии в стенах отреставрированного исторического храма. Завершив службу, священнослужители вместе с паломниками отправятся в торжественный крестный ход к живописному берегу реки Куюковки. Именно там, на месте первоначального явления святого лика, возведена деревянная часовня, где и будет отслужен специальный водосвятный молебен в честь знаменательной даты.

По сложившейся доброй традиции, после духовной части гостей и прихожан ожидает совместная праздничная трапеза и культурная программа. Музыкальным украшением дня станет выступление известного ансамбля казачьей песни «Околица». Для тех, кто пожелает лично прикоснуться к святыне, организаторы напоминают, что добраться до села можно на маршрутном автобусе номер 90, отправляющемся от станции метро «Дубравная», а сам храм расположен по адресу село Куюки, улица Южная, дом 89.

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