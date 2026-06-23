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НовостиПроисшествия23 июня 2026 12:05

В Верховном суде Татарстана начался процесс по делу ОПГ телефонных мошенников

На скамье подсудимых оказались более десяти человек
Кристина ЛИНК
подсудимые обзванивали жертв и под различными предлогами выманивали у них деньги.

подсудимые обзванивали жертв и под различными предлогами выманивали у них деньги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по громкому уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, подсудимые обзванивали жертв и под различными предлогами выманивали у них деньги.

На скамье подсудимых оказались более десяти человек. Им инкриминируют участие в организованной преступной группе, мошенничество, а некоторым — ещё и похищение человека и вымогательство.

Как следует из обвинительного заключения, структура ОПГ, по данным следствия, включала подразделения телефонных мошенников и обнальщиков. Кроме того, фигуранты занимались организацией азартных игр, вымогательством, хулиганством и другими преступлениями.

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