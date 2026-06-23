В Верховном суде Татарстана начался процесс по делу ОПГ телефонных мошенников

подсудимые обзванивали жертв и под различными предлогами выманивали у них деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по громкому уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, подсудимые обзванивали жертв и под различными предлогами выманивали у них деньги.

На скамье подсудимых оказались более десяти человек. Им инкриминируют участие в организованной преступной группе, мошенничество, а некоторым — ещё и похищение человека и вымогательство.

Как следует из обвинительного заключения, структура ОПГ, по данным следствия, включала подразделения телефонных мошенников и обнальщиков. Кроме того, фигуранты занимались организацией азартных игр, вымогательством, хулиганством и другими преступлениями.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.