После бутылки схватилась за нож: в Бугульме женщина зарезала своего сожителя

35-летнюю женщину задержали, и на первичных допросах она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Бугульмы стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство» после трагического инцидента, произошедшего в квартире на улице 1-й Переулок. Об этом сообщили в следственном комитете Татарстана.

По данным регионального Следственного комитета, 22 июня между двумя сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул жестокий конфликт. На почве внезапно возникшей неприязни хозяйка жилища схватилась за колюще-режущее оружие и нанесла своему партнеру как минимум три удара в жизненно важные органы, от которых мужчина скончался.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемой и заблокировали ее попытки скрыться. 35-летнюю женщину задержали, и на первичных допросах она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время фигурантка находится под стражей.

По статье об убийстве подозреваемой грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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