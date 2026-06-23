Два человека пострадали на пожаре в жилом доме в Нурлатском районе Татарстана

Пожарные спасли из горящего дома 35-летнюю женщину. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Две человека пострадали в результате возгорания бревенчатого коттеджа в селе Тюрнясево Нурлатского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Прибывшие на улицу Садовую пожарные сразу выяснили у соседей, что внутри объятого пламенем строения могут находиться люди. Спасатели в специальных масках проникли внутрь через оконный проем и эвакуировали оттуда 35-летнюю хозяйку жилища.

Медики диагностировали у нее легкую степень интоксикации продуктами горения, назначив амбулаторную терапию. В это же время на придомовой территории сотрудники МЧС обнаружили еще одного пострадавшего – 45-летнего мужчину. Он получил термические ожоги и также был передан врачам для дальнейшего лечения.

Специалисты пожарной лаборатории уже приступили к установлению точных обстоятельств случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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