18 бригад работают над устранением подтоплений после ливня в Казани

Подтопления устранили на проспекте Победы, улицах Зорге, Тукая. Фото: мэрия г. Казань

В Казани утром 23 июня прошел сильный ливень - за день выпало 14 миллиметров осадков при декадной норме 19 миллиметров. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города. Чтобы вода быстрее уходила с улиц, работают три дежурные бригады на ливневой канализации и ещё 15 бригад — на дорогах и тротуарах.

Подтопления устранили на проспекте Победы, улицах Зорге, Тукая, Подлужной, Фучика, Завойского, Амирхана, на Фермском шоссе, Танковом кольце и по другим адресам. Бригады объезжают участки и берут в работу все обращения жителей.

О подтоплениях можно сообщить в колл-центр мэрии по телефону 222-7-222 или в диспетчерскую «Городского благоустройства» — 222-92-84.

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