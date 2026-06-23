«Союзмультфильм» привезет в Казань бесплатную выставку «Фабрика чудес»

Фото: Рената Белялова

В честь 90-летия киностудия «Союзмультфильм» запустила интерактивную выставку «Фабрика чудес». После московского ВДНХ она отправилась в тур по городам России. В Казани экспозиция будет работать с 10 по 19 июля.

Гости узнают, как рождаются голоса персонажей, как статичные куклы и декорации оживают в кукольной анимации, познакомятся с рисованной, 3D- и другими техниками. Многие экспонаты можно трогать, запускать и изучать самостоятельно. Помогать будет аудиогид.

«Нам девяносто, но чувствуем себя на девять!» — девиз юбилейного года, — говорит председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - Мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации».

В Казани выставку дополнят показы мультфильмов, мастер-классы и встречи с героями. Вход бесплатный, экспозицию можно пройти за 20–30 минут. Для посещения выставки нужно пройти регистрацию.

Возрастные ограничения: 0+

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