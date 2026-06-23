Вход на станцию метро Суконная Слобода ограничат 24 июня

Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июня с 10 утра до пяти вечера будет временно ограничен доступ в вестибюль №1 станции метро «Суконная Слобода». Под запрет попадают все три выхода — первый, второй и третий. Об этом предупредили в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

Причина — проведение практического этапа регионального тура Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».

На это время пассажиров попросят пользоваться вестибюлем №2, который находится со стороны улицы Нурсултана Назарбаева. Вход и выход со станции будут организованы именно через него.

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