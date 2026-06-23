Казань обошла Питер по средней цене новостроек в мае

По количеству сделок лидирует Москва — 3,4 тысячи договоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам мая средняя стоимость проданной квартиры в казанской новостройке составила 14,3 миллиона рублей. За месяц в столице Татарстана заключили 470 сделок, сообщает РБК.

Для сравнения: в Москве средняя цена проданного лота достигла 28 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — 13,1 миллиона. В других городах-миллионниках стоимость квадратных метров не превышала 10 миллионов рублей.

По количеству сделок лидирует Москва — 3,4 тысячи договоров. На втором месте Санкт-Петербург (1,54 тысячи), за ним следуют Екатеринбург (1,23 тысячи) и Краснодар (1,08 тысячи).

Всего в мегаполисах России в мае 2026 года продано 13,3 тысячи квартир и апартаментов в новостройках — это на 11,2 процента меньше, чем в апреле.

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