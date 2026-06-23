Он сам наткнулся на нож. Суд не поверил жителю Йошкар-Олы и дал 9 лет колонии

Свой срок он будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 63-летнего мужчину из Йошкар-Олы виновным в убийстве 38-летнего знакомого, сообщает прокуратура Марий Эл. Преступление произошло 19 февраля в квартире на улице Подольских Курсантов во время пьяной ссоры. Подсудимый нанес потерпевшему один удар ножом в живот и скрылся. Ранение оказалось смертельным.

Фигурант, ранее неоднократно судимый, вину не признал. Он утверждал, что потерпевший сам наткнулся на нож, а когда он уходил, тот вообще еще был жив. Однако ни следствие, ни суд не поверили мужчине. Его слова перевесили собранные доказательства, показания свидетелей и судебно-медицинская экспертиза.

В итоге мужчину, признанного виновным в убийстве знакомого, приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить жене и двум детям потерпевшего 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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