Авиастроительная компания «Туполев» переезжает из Москвы в Казань

Сроки переселения пока не известны. Фото: rais.tatarstan.ru

Зреет масштабный переезд. Из Москвы в Казань собираются перевести головной офис авиастроительной компании «Туполев». В столице останется только центральное конструкторское бюро, которое получит статус филиала.

Решение о переезде было принято акционерами ОАК. Это было сделано на фоне анонсированного президентом России Владимиром Путиным переселения из Москвы в регионы крупных государственных компаний.

Сроки переезда пока не называются. Как пояснили в пресс-службе «Туполева», это произойдёт после проведения корпоративных мероприятий и принятия необходимых решений органами управления, сообщает «БИЗНЕС Online».

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