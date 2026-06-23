В Татарстане заработают четыре новых образовательно-производственных кластера

Речь идет о подготовке кадров для машиностроения, электротехнической промышленности и строительной сферы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре новых образовательно-производственных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создадут в Татарстане. Они начнут работу уже к 2027 году на базе Лениногорского политехнического колледжа, Зеленодольского судостроительного техникума, Зеленодольского механического колледжа и Казанского строительного колледжа. Соглашения с ними подписаны в Минобрнауки Татарстана.

Подписанты обязались заниматься улучшением и осовремениванием системы профобразования, обновлять программы обучения студентов согласно нуждам предприятий-работодателей, а также и дальше улучшать свою материально-техническую базу. В свою очередь предприятия будут принимать студентов кластеров на практику и стажировку. Таким образом речь идет о подготовке кадров для машиностроения, электротехнической промышленности и строительной сферы.

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