Более 16,5 тысячи человек перевезли электрички во время саммита АСЕАН в Казани

В сутки совершалось до 39 рейсов. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В дни саммита Россия – АСЕАН (17–19 июня), который проходил в Казани, электричками от аэропорта до города и обратно воспользовались более 16,5 тысячи человек. Почти 5,8 тысячи из них – это аккредитованные участники, волонтеры и организаторы мероприятия.

Напомним, на время проведения саммита на маршрут Казань – Аэропорт – Казань ввели 80 дополнительных электричек, которые, как и другие, курсировали с интервалом от получаса до одного часа.

«Количество рейсов зависело от программы саммита и составляло от 20 до 39 в сутки», - сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

В ведомстве также добавили, что все эти пригородные поезда следовали в сопровождении сотрудников безопасности.

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