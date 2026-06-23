В Татарстане днем 23 июня ожидаются грозы, град и сильный дождь

Осадки будут идти на протяжении всей недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Днем во вторник, 23 июня, в республике местами, в том числе и в Казани, ожидается грозы, ливень, град и сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Температура воздуха будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов. В последующие дни неустойчивая погода сохранится. Так, в среду под влиянием тыловой части циклона, который потихоньку отходит все дальше на северо-восток в большинстве районов Татарстана пройдут дожди, местами с грозами и сильном ветре. Температурный фон останется все таким же низким. В четверг и пятницу небо немного прояснится от туч, но местами все равно пройдут небольшие дожди.

В выходные Татарстан снова попадет под влияние тыловой части уже другого циклона. Снова ожидаются дожди.

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