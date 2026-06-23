Жительница Елабуги отправилась за ягодами и едва не погибла от яда гадюки

По словам пострадавшей, она сначала подумала, что просто порезалась кем-то оставленным осколком стекла. Фото: Иван ОЛЕКСЮК. Перейти в Фотобанк КП

Ее привезли в приемный покой Елабужской ЦРБ уже в тяжелом состоянии. Местная жительница отправилась в лес за ягодами и оказалась при смерти. Пациентка успела сказать врачам, что с ней произошло. Сделала это вовремя, как и приняла решение вызвать «скорую». Это спасло ей жизнь.

По словам женщины, в лесу она хотела сорвать ягоду. Сунула руку в листья и тут ее словно обожгло. Сначала подумала, что поранилась о стекло. Ну надо же, кто-то его здесь оставил. Она хотела убрать осколок от греха подальше, чтобы больше никто не пострадал. Нагнулась, а из листьев и травы на нее смотрит змея. Причем не просто змея, а гадюка.

Тогда женщина поняла, что это было не стекло, а укус. К этому времени яд уже начал распространятся по ее организму. Через несколько минут стало трудно дышать – произошел отек дыхательных путей. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Женщина правильно сделала, что тут же позвонила в «скорую». Уже через полчаса она была в реанимации. Ее спасли. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Елабужской ЦРБ.

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