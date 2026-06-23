Метеоролог рассказал о погоде в Татарстане после ливней в Оренбуржье

Осадков в июне выпадет больше, чем обычно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года в Татарстане выпадет больше осадков, чем обычно, хотя средняя температура воздуха останется в пределах климатической нормы, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев. Ученый рассказал, что ожидает республику на фоне сильных ливней в соседнем Оренбуржье.

По словам Переведенцева, республика оказалась под влиянием североатлантического циклона, который не может уйти в Сибирь из-за присутствующего там антициклона. Из-за этого погода остается неустойчивой, и вся неделя в Татарстане будет дождливой. И ситуация может продлиться. Блокирующий антициклон может сохраняться еще долго, сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, в Оренбургской области всего за три дня выпало 80 мм осадков, когда как месячная норма составляет 39 мм. Из-за ливней происходит подтопление, людей эвакуируют, сообщает «КП-Оренбург».

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