Татарстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в легкой промышленности

Цель – уменьшить зависимость от заграничных поставок сырья. Фото: mpt.tatarstan.ru

Делегация из представителей фабрик Татарстана во главе с министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко отправилась в Минск для участия в круглом столе с председателем концерна «Беллегпром» Надеждой Лазаревич. Стороны обсудили сотрудничество в легкой промышленности.

По словам Коробченко, швейное производство в Татарстане, конечно, развито, но большая часть тканей, материалы и фурнитуры приходится закупать за границей – в Китае. Министр намерен выстроить работу так, чтобы быть независимыми от сырья из Поднебесной, и помочь в этом должна кооперация с союзным государством Беларусь.

К слову, стороны уже определили одно из приоритетных направлений сотрудничества. Речь идет о совместном пошиве школьной формы и спецодежды. Производители из Беларуси готовы поставлять татарстанским швейным предприятиям свои ткани и комплектующие.

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