«Рубин» подписал 18-летнего племянника Романа Еременко

До этого спортсмен играл в молодежке ЦСКА. Фото: rubin-kazan.ru

ФК «Рубин» официально объявил о том, что подписал контракт с полузащитником Даниилом Еременко. Соглашение рассчитано до 2028 года. Клуб договорился о трансфере 18-летнего футболиста с ЦСКА, за молодежную команду которого он забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Даниил продолжает футбольную династию: его отец Алексей Еременко-старший в свое время выступал за «Рубин»», а дядя Роман Еременко играл и за ЦСКА, и за «Спартак», и за «Рубин», и за «Ростов».

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