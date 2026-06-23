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НовостиЗдоровье23 июня 2026 4:48

Врачи Татарстана провели через Макс более 51 тысячи медицинских консультаций

Такой формат особенно удобен для жителей сельских районов
Максим ДМИТРИЧЕНКО
При использовании телемедицины отпадает необходимость личного посещения врача.

При использовании телемедицины отпадает необходимость личного посещения врача.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Татарстана провели через мессенджер «Макс» уже более 51 тысячи онлайн-консультаций. А с помощью этого же сервиса дистанционно закрыто около 46 тысяч листков нетрудоспособности. Данные приводит Министерство цифрового развития республики.

Схема работы телемедицины выглядит так: пациент приходит на приём в поликлинику, врач оценивает его состояние и, если позволяет ситуация, предлагает продолжить общение удалённо. Медик фиксирует номер телефона и назначает день виртуального визита. При этом решение о переходе на дистанционный формат остаётся исключительно за лечащим врачом.

За сутки до назначенного времени в «Макс» приходит уведомление с датой, временем и ссылкой для входа, а за 15 минут — повторное напоминание. Пациент подключается со смартфона, врач заходит через веб-версию и сразу фиксирует все данные в системе «Электронное здравоохранение РТ». Если по итогам беседы доктор , что пациент здоров, больничный закрывается прямо во время звонка.

«Этот формат особенно удобен для сельских жителей. Теперь не нужно тратить время на поход в поликлинику — достаточно установить "Макс" и согласиться на дистанционный приём. На сегодня технические возможности для таких консультаций есть в каждом районе республики», — подчеркнули в Минцифры РТ.

С ноября прошлого года через бот «Здравоохранение Республики Татарстан» в «Макс» можно также записаться на приём к специалисту. Сервис сопровождает пациента на всех этапах — от выбора времени до завершения лечения с дистанционным закрытием больничного.

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