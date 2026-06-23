Врачи Татарстана провели через Макс более 51 тысячи медицинских консультаций

При использовании телемедицины отпадает необходимость личного посещения врача. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Татарстана провели через мессенджер «Макс» уже более 51 тысячи онлайн-консультаций. А с помощью этого же сервиса дистанционно закрыто около 46 тысяч листков нетрудоспособности. Данные приводит Министерство цифрового развития республики.

Схема работы телемедицины выглядит так: пациент приходит на приём в поликлинику, врач оценивает его состояние и, если позволяет ситуация, предлагает продолжить общение удалённо. Медик фиксирует номер телефона и назначает день виртуального визита. При этом решение о переходе на дистанционный формат остаётся исключительно за лечащим врачом.

За сутки до назначенного времени в «Макс» приходит уведомление с датой, временем и ссылкой для входа, а за 15 минут — повторное напоминание. Пациент подключается со смартфона, врач заходит через веб-версию и сразу фиксирует все данные в системе «Электронное здравоохранение РТ». Если по итогам беседы доктор , что пациент здоров, больничный закрывается прямо во время звонка.

«Этот формат особенно удобен для сельских жителей. Теперь не нужно тратить время на поход в поликлинику — достаточно установить "Макс" и согласиться на дистанционный приём. На сегодня технические возможности для таких консультаций есть в каждом районе республики», — подчеркнули в Минцифры РТ.

С ноября прошлого года через бот «Здравоохранение Республики Татарстан» в «Макс» можно также записаться на приём к специалисту. Сервис сопровождает пациента на всех этапах — от выбора времени до завершения лечения с дистанционным закрытием больничного.

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