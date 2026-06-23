Беременные жены призывников в Татарстане получат по 45 тысяч рублей

Сумма пособия фиксированная — 45 054 рубля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2026 году размер пособия для беременных жён военнослужащих-призывников в Татарстане составляет 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по республике.

Выплату могут получить женщины со сроком беременности не менее 180 дней, если их мужья проходят срочную службу. Поддержка также положена тем, чьи супруги учатся на первом курсе военного училища или военной кафедры.

Сумма пособия фиксированная — 45 054 рубля. Ежегодно её пересматривают с учётом инфляции. Оформить выплату можно лично в клиентской службе СФР или МФЦ, а также онлайн через «Госуслуги».

Управляющий отделением СФР по РТ Эдуард Вафин отметил, что семьи призывников нуждаются в особом внимании государства. Пособие призвано поддержать женщин в период беременности, дать им чувство защищённости и снизить финансовую нагрузку.

Заявление рассматривают до 10 рабочих дней. Если нужны дополнительные сведения, срок может увеличиться до 20 дней. При положительном решении деньги перечисляют не позднее чем через 5 рабочих дней. Подробную информацию о выплатах можно найти на сайте СФР.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.