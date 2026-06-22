МУП «Метроэлектротранс» заплатит за гибель пассажира, который выпал из трамвая

Его две родственницы по решению суда получат по 300 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Казани выиграли суд у МУП «Метроэлектротранс». Их иск о компенсации морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей был удовлетворен, сообщает прокуратура Татарстана.

Было доказано, что предприятие несет вину за гибель 60-летнего родственника истиц. В ноябре 2024 года мужчина ехал на трамвае. Вагоновожатая решила сделать остановку по техническим причинам – перевести на рельсах стрелку. При этом она открыла все двери. Пассажир подумал, что это ожидаемая им остановка и вышел из салона. Вот только он споткнулся на пороге и выпал из трамвая прямо на дорогу. Там его тут же сбил проезжавший мимо автомобиль. Пострадавшего было госпитализировали, но он в тот же день скончался в больнице.

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