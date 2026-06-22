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НовостиОбщество22 июня 2026 15:44

МУП «Метроэлектротранс» заплатит за гибель пассажира, который выпал из трамвая

Мужчина угодил прямо под колеса проезжавшей мимо машины
Олег ЛУГОВОЙ
Его две родственницы по решению суда получат по 300 тысяч рублей.

Его две родственницы по решению суда получат по 300 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Казани выиграли суд у МУП «Метроэлектротранс». Их иск о компенсации морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей был удовлетворен, сообщает прокуратура Татарстана.

Было доказано, что предприятие несет вину за гибель 60-летнего родственника истиц. В ноябре 2024 года мужчина ехал на трамвае. Вагоновожатая решила сделать остановку по техническим причинам – перевести на рельсах стрелку. При этом она открыла все двери. Пассажир подумал, что это ожидаемая им остановка и вышел из салона. Вот только он споткнулся на пороге и выпал из трамвая прямо на дорогу. Там его тут же сбил проезжавший мимо автомобиль. Пострадавшего было госпитализировали, но он в тот же день скончался в больнице.

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