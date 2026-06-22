В Елабуге пожарные спасли из горящего павильона 100 кошек

Место происшествия. Фото: МЧС Татарстана.

Ночью 21 июня в Елабуге произошел пожар по адресу: улица Тази Гиззата, 1А. Информация о возгорании там торговых павильонов поступила в экстренные службы в 1.07. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачены шесть торговых точек и пять примыкающих к ним гаражей.

Когда начали тушить огонь, выяснилось, что в одном из павильонов находятся животные. Помещение принадлежит фонду «9 жизней». Пожарные пробрались внутрь сквозь пламя и спасли из полыхающего ада 100 кошек. Они находились в специальных клетках, потому, как бы им этого ни хотелось, выбраться из горящего помещения они сами не могли.

Открытое горение удалось ликвидировать к 3.51. Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

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