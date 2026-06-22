В Татарстане более 4,7 тысячи пенсионерам доплачивают за воспитание детей

За одного ребенка выдают 3 194,9 рубля в месяц. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

Прибавку к выплатам по старости за воспитание несовершеннолетних детей в Татарстане получают 4 724 пенсионера, сообщает региональное отделение Соцфонда. Там пояснили, что в это число входят также те, у кого на данный момент на иждивении находится ребенок студент. Но доплата за него полагается, если только он очник. При смене формы обучения, в том числе перевод на дистант, или отчислении пенсионеру прекращают доплачивать.

Речь идет, по состоянию на текущий год, о 3 194,9 рубля за одного ребенка, 6 389,8 — за двоих и 9 584,69 рубля - за троих и более. При этом данная надбавка положена как работающим, так и неработающим пенсионерам.

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