У лемуров Муси и Коти в Казанском зоопарке родился четвертый детеныш

В Казанском зооботсаде снова пополнение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казанском зооботсаде снова пополнение. У пары лемуров Муси и Коти родился детёныш. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Новорождённый стал уже четвёртым в этой семье. Последний малыш — самец Максим — появился на свет в мае прошлого года.

В зоопарке напомнили и о других недавних пополнениях. В прошлом году у даманов родился детёныш, у овец появились шесть черно-белых ягнят, а у мартышек Бразза — малыш. Летом на исторической территории зоопарка родились пятнистые оленята: самец — 23 июня, самка — 25 июня. В марте самка дамана Брюса принесла сразу четырёх детёнышей.

Также в начале мая на свет появился первый за два года самец зебры Чапмана. Он стал уже четвёртой зеброй, родившейся в комплексе «Река Замбези».

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