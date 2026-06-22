В Татарстане спрос на вторичное жильё упал на 20 процентов за месяц

Меньше стало и сделок с ипотекой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года на рынке вторичной недвижимости Татарстана спрос заметно снизился по сравнению с апрелем. Об этом говорят данные Управления Росреестра по РТ.

Общее число сделок купли-продажи готового жилья в республике сократилось с 6 852 в апреле до 5 433 в мае — падение составило 20,7 процента. В Казани динамика похожая: 2 474 сделки в апреле против 1 898 в мае, минус 23,3 процента.

Меньше стало и сделок с ипотекой. По Татарстану их количество снизилось с 6 605 до 5 126 (минус 22,4 процента). В Казани показатель упал с 1 990 до 1 854 (минус 6,8 процента).

В предыдущие месяцы спрос на вторичку и ипотеку рос благодаря постепенному снижению ставок по жилищным кредитам.

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