Суд взыскал миллион рублей с напавших на подростка в Алексеевском районе

Суд полностью удовлетворил требования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Алексеевского района Татарстана проверила обстоятельства преступления, жертвой которого стал несовершеннолетний. 11 апреля 2025 года суд признал троих местных жителей виновными в грабеже. Они напали на подростка группой и применили насилие. Ещё четверо участников были несовершеннолетними, поэтому их не привлекли к уголовной ответственности, но они тоже участвовали в нападении и истязании потерпевшего.

Из-за случившегося подросток сильно пострадал морально. Психологическая травма оказалась настолько серьёзной, что у него развились болезнь желудка и психическое расстройство.

Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования и постановил взыскать с осуждённых в пользу потерпевшего 1 миллион рублей. Когда решение вступит в силу, прокуратура проследит, чтобы деньги выплатили.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.