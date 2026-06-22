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НовостиНедвижимость22 июня 2026 12:11

В Водоканале объяснили потоп на Дубравной аварией в колодце

Восстановительные работы продолжались до позднего вечера и завершились ночью
Кристина ЛИНК
В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение.

В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Казани на улице Дубравной предыдущий день топило водой, вызвав серьёзные неудобства для местных жителей и водителей. Вода заливала проезжую часть и тротуары, затрудняя движение и создавая опасность для пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на потоп, отмечая, что никаких действий по устранению течи длительное время не предпринималось.

Как выяснилось, причиной оказалась аварийная ситуация в водопроводном колодце, расположенном в этом районе. Как только в диспетчерскую службу поступили сообщения о затоплении, на место происшествия незамедлительно направили ремонтную бригаду.

Специалисты оперативно приступили к устранению неполадки. Восстановительные работы продолжались до позднего вечера и завершились ночью. Утечку воды полностью ликвидировали. Сейчас движение на улице Дубравной восстановлено в обычном режиме.

В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение.

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