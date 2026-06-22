В Водоканале объяснили потоп на Дубравной аварией в колодце

В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Казани на улице Дубравной предыдущий день топило водой, вызвав серьёзные неудобства для местных жителей и водителей. Вода заливала проезжую часть и тротуары, затрудняя движение и создавая опасность для пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на потоп, отмечая, что никаких действий по устранению течи длительное время не предпринималось.

Как выяснилось, причиной оказалась аварийная ситуация в водопроводном колодце, расположенном в этом районе. Как только в диспетчерскую службу поступили сообщения о затоплении, на место происшествия незамедлительно направили ремонтную бригаду.

Специалисты оперативно приступили к устранению неполадки. Восстановительные работы продолжались до позднего вечера и завершились ночью. Утечку воды полностью ликвидировали. Сейчас движение на улице Дубравной восстановлено в обычном режиме.

В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение.

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