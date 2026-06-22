Беженцы в Татарстане смогут получить бесплатные юридические услуги

Помощь окажут по вопросам предоставления мер социальной поддержки, оформления статуса вынужденного переселенца или беженца, получения временного убежища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане расширили перечень граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Соответствующие изменения внесены в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан». Документ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Теперь право на такую поддержку получили лица, подавшие ходатайство о признании их вынужденными переселенцами или беженцами, а также те, кто уже имеет этот статус или временное убежище на территории России.

Помощь им окажут по вопросам предоставления мер социальной поддержки, оформления статуса вынужденного переселенца или беженца, получения временного убежища, а также приёма в гражданство РФ. Кроме того, расширен и перечень случаев, в которых такая помощь предоставляется. Он включает установление юридически значимых фактов и восстановление утраченных документов, необходимых для решения этих вопросов.

Изменения также предусматривают возможность получения бесплатной юридической помощи в судах. Это касается установления фактов, имеющих юридическое значение, и восстановления утраченных документов, если они требуются для получения мер соцподдержки, оформления статуса вынужденного переселенца или беженца, получения временного убежища или приёма в гражданство России.

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