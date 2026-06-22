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НовостиОбщество22 июня 2026 10:42

В Татарстане на модульные гостиницы и кемпинги направят почти 220 млн рублей

160,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета
Кристина ЛИНК
Это позволит увеличить номерной фонд и сделать регион более привлекательным для туристов.

Это позволит увеличить номерной фонд и сделать регион более привлекательным для туристов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в этом году на создание модульных некапитальных средств размещения выделят 219,7 миллиона рублей. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, финансирование идёт на условиях софинансирования: 160,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 59,3 миллиона — из республиканского.

В ведомстве отметили, что это позволит увеличить номерной фонд и сделать регион более привлекательным для туристов, особенно в природных и туристических зонах.

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