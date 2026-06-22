В Чувашии объявлена ракетная опасность

Глава города попросил сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Фото: Роман ЕФРЕМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 12:38 в Чувашии объявили ракетную опасность. Об этом сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов. Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах, кладовых.

Глава города попросил сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Также введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Бугульмы и Чебоксар. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, режим ракетной опасности действует и в Татарстане.

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